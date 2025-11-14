В Химках школьникам раздали световозвращатели

Световозвращатели помогут пешеходам быть более заметными в вечернее и ночное время суток. О безопасности на дорогах жителям Химок рассказали сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и Госавтоинспекции по Московской области, уточнили в пресс-службе администрации округа.