В Химках школьникам раздали световозвращатели
Жителям Химок напомнили о важности ношения световозвращателей
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Световозвращатели помогут пешеходам быть более заметными в вечернее и ночное время суток. О безопасности на дорогах жителям Химок рассказали сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и Госавтоинспекции по Московской области, уточнили в пресс-службе администрации округа.
Местным школьникам раздали световозвращающие браслеты, взрослым – практичные шоперы со световозвращающими элементами, а также они получили памятку с главными правилами дорожного движения.
«Осень — особенно опасное время: световой день сокращается, видимость ухудшается. Световозвращатели — это не просто аксессуар, а реальный шанс избежать трагедии», — рассказала специалист в сфере обеспечения безопасности дорожного движения Ирина Циркина.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.