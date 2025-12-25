В Химках состоится ледовое шоу «Щелкунчик» под руководством Навки

На Театральном катке в сквере «Юбилейный» в Химках представят ледовое шоу «Щелкунчик» под художественным руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятие состоится в пятницу, 9 января, в 20:00, вход свободный. Его организует АНО «МосОблПарк» при поддержке областного Минкульттуризма.

В 2025 году открылся седьмой сезон Театрального катка, для зрителей подготовили ледовые шоу, выступления профессиональных фигуристов, знаменитых артистов и музыкальных коллективов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+