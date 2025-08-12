В Химках состоится матч легенд российского футбола на Кубке Игоря Акинфеева

Матч легенд российского футбола на Кубке Игоря Акинфеева пройдет в Химках – 20 августа на «Арене Химки» сборная ЦСКА сыграет с командой друзей Акинфеева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В состав сборной ЦСКА войдут Алексей Березуцкий, Юрий Жирков, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Дмитрий Кузнецов, Игорь Аксенов, Сергей Самодин, Кирилл Панченко и другие, ее возглавит Сергей Овчинников. В составе «Сборной друзей Акинфеева» будут Дмитрий Булыкин, Владимир Рыков, Артур Юсупов, Александр Рязанцев, Андрей Каряка, Антон Чужой, Эдамс, Дмитрий Сычев(2Drots) и Александр Самедов, главный тренер – Александр Мостовой.

Игру проведут по правилам кипербола – авторского формата Акинфеева. Команды выйдут в уникальной форме. Вход бесплатный, зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.