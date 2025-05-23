В Химках состоится праздничный концерт ко Дню славянской письменности и культуры

«Русский язык за свою долгую историю не раз подвергался испытаниям — но мы продолжаем говорить на нем, читать, петь, думать. Это не просто средство общения, а основа нашей культуры, носитель памяти и смыслов», — отметил депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов.