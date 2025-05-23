В Химках состоится праздничный концерт ко Дню славянской письменности и культуры

Концерт ко Дню славянской письменности и культуры организуют в Химках

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Фото: [Администрация г. о. Химки]

В субботу, 24 мая, в Химках на базе Сходненской детской школы искусств организуют праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры, посетители узнают об истории этого праздника и его значимости для России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Русский язык за свою долгую историю не раз подвергался испытаниям — но мы продолжаем говорить на нем, читать, петь, думать. Это не просто средство общения, а основа нашей культуры, носитель памяти и смыслов», — отметил депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов.

Жителей и гостей округа ждут выступления хоровых и фольклорных коллективов, выставка тематических работ воспитанников художественного отделения и не только. Депутат Руслан Шаипов напомнил, что в Химках реализуют патриотическую программу, в рамках которой для жителей проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы и другие мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев  подчеркнул  важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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