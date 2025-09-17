В Химках состоялись матчи юношеской футбольной лиги

В Химках на стадионе «Новые Химки» состоялись матчи 26-го тура юношеской футбольной лиги «Центр», в рамках них спортсмены школы олимпийского резерва «Химки» встретились с командой «Витязь» из Подольска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«В середине первого тайма футболисты «Химок» 2010 года рождения остались в меньшинстве после удаления защитника Ивана Мамовича. Гости воспользовались численным преимуществом», — уточнили в сообщении.

Последним удалось удержать победу со счетом 1:0. Матч команд 2009 года завершился с аналогичным счетом в пользу красно-черных. В воскресенье, 21 сентября, состоятся выездные матчи в Костроме с соперниками из местной спортивной школы им. Г.А. Ярцева.

