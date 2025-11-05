В Химках состоялось обучение подмосковных коммунальщиков

В «Химкинском водоканале» для более 50 сотрудников коммунальной сферы из 44 округов Подмосковья провели обучение работе на новой технике, которую закупили по программе губернатора Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В 2025 году автопарк подмосковных ресурсоснабжающих организаций пополнили 108 спецмашин. Химкам передали две каналопромывочные машины и два илососа для вакуумной очистки ливневых и канализационных сетей, до конца года здесь ожидают поставку еще трех единиц спецтехники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход подготовки к новому отопительному сезону в Видном.