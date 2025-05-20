В Химках состоялось первенство по фехтованию среди юниоров

В Химках на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Новатор» провели первенство по фехтованию среди юниоров, приуроченное ко дню рождения двукратного олимпийского чемпиона Юрия Сисикина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участниками соревнований стали более 60 спортсменов, победителями стали Анна Ханамирян (среди девушек) и Тимофей Московский (среди юношей). Перед началом состязания зрителям рассказали о жизни выдающегося спортсмена. Кроме того, общественница из Химок Екатерина Калюжная напомнила о важности сохранения памяти о таких личностях.

«В решающем поединке командного турнира против олимпийского чемпиона поляка Франке в 1964 году, проигрывая 2:4, Юрий Сисикин за оставшиеся 12 секунд сумел нанести три укола, принеся сборной СССР золотые медали. Хочется, чтобы наши юные спортсмены брали пример с известного фехтовальщика и никогда не останавливались на достигнутом», — сказала лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

В рамках мероприятия также выступил ветеран боевых действий Антон Фирсов, который рассказал о важности поддержки тыла для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Депутат от Химок Татьяна Кавторева напомнила, что для жителей в рамках программы «Успех в единстве поколений» ежедневно проводится множество мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.