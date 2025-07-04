В Химках состоялся товарищеский матч по волейболу

В Химках на базе филиала РКТ «МАИ» организовали товарищеский волейбольный матч между активистами «Молодой Гвардии» и «Волонтерами Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

«Волейбол способствует развитию координации движений, скорости, выносливости и гибкости. Я постоянно на связи с нашей молодежью и замечаю, что ребята активно принимают участие в спортивных соревнованиях и других активностях», – сказал депутат Артур Каримов.

Матч позволил наладить общение и обмен опытом между участниками. Народная избранница Надежда Смирнова отметила, что такие мероприятия позволяют молодежи раскрывать свои лучшие качества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.