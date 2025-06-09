В Химках спасли кота, проглотившего канцелярский ластик

Специалисты из Химкинской ветеринарной станции провели операцию коту по кличке Миша, который проглотил канцелярский ластик. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Его владельцы обратились к ветеринарам с жалобой на общее состояние питомца. По их словам, питомец отказывался от приема еды, был вялым и не проявлял интереса к хозяевам. В ходе рентгена специалисты обнаружили, что он проглотил инородное тело, которое прошло почти через пищеварительный тракт. Операция по извлечению ластика прошла успешно, в настоящее время Миша проходит послеоперационную реабилитацию.

Напомним, что найти ближайшую государственную ветклинику и записаться на прием можно по телефону единой горячей линии: +7 (495) 668-01-25 или через региональный портал госуслуг.

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