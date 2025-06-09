В Химках специалисты получили сертификаты по программе «Социальная ипотека»

В Доме правительства Московской области прошло вручение свидетельств по программе «Социальная ипотека», обладателями сертификатов стали пять специалистов из Химок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса по кредиту. В течение 10 лет участник выплачивает ипотеку, а государство ежемесячно компенсирует сумму основного долга», — отметила министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

В общей сложности сертификаты получили 57 молодых ученых и уникальных специалистов из Подмосковья, в том числе два сотрудника НПО имени Лавочкина. Помимо этого, их вручили 43 медработникам Московской области, в том числе трем сотрудникам Химкинской клинической больницы.

«Поздравляю наших специалистов с получением жилищных сертификатов! С 2016 года их обладателями стали 108 жителей Химок — молодые ученые, учителя и специалисты оборонно-промышленного комплекса», — отметила глава Химок Елена Землякова.

Напомним, что губернаторская программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года, с начала ее реализации свои жилищные условия смогли улучшить более 3 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.