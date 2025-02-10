В Химках стартовал капремонт дошкольного отделения школы «Наследие»

В Химках на Ленинском проспекте, д. 8А начался капитальный ремонт здания дошкольного отделения школы «Наследие», работы пройдут в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте площадью более 1,6 тыс. кв. м задействовано 15 рабочих. Ведется демонтаж внутренних конструкций — полов и потолков, инженерных сетей, сантехнического оборудования, дверных откосов, металлических уличных лестниц», — говорится в сообщении.

Строители заменят системы отопления и водоснабжения, проведут ремонт групповых помещений и пищеблока, фасадные, кровельные и другие работы. Их планируют завершить к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.