В Химках стартовали пробные топки в системе теплоснабжения
Специалисты «ТСК Мосэнерго» приступили к пробному запуску объектов теплоснабжения в Химках, чтобы подготовить систему к отопительному сезону, запуск оборудования проводят поэтапно в каждом микрорайоне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В сообщении уточнили, что топки будут работать до 20 сентября. Такие работы позволят избежать резких перепадов давления и обеспечить стабильную работу системы.
«Пробные топки — это финальная комплексная проверка всей системы теплоснабжения после летних ремонтов. <...> Каждая такая проверка — это шаг к тому, чтобы отопительный сезон для жителей начался стабильно и без сбоев», — отметил директор Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» Сергей Чубаров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход подготовки к новому отопительному сезону в Видном.