В Химках стартовали пробные топки в системе теплоснабжения

«Пробные топки — это финальная комплексная проверка всей системы теплоснабжения после летних ремонтов. <...> Каждая такая проверка — это шаг к тому, чтобы отопительный сезон для жителей начался стабильно и без сбоев», — отметил директор Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» Сергей Чубаров.