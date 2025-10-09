В Химках строители на 65% завершили капремонт колледжа «Подмосковье»
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Новых Химках продолжается капитальный ремонт филиала колледжа «Подмосковье», расположенного на Юбилейном проспекте, строительная готовность объекта достигла 65%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство строительного комплекса Московской области.
В работах задействованы более 100 человек, они выполняют демонтаж стен в столовой, стяжку пола в холле учреждения, а также работы на прилегающей территории.
«Здесь трудится порядка 8-10 бригад, проектировщики тоже работают. Здание 73-го года, поэтому много каких изменений вносится, есть перепланировки. Идем с опережением графика», — рассказал начальник участка подрядной организации Юрий Кулик.
В здании выполняют внутреннюю отделку помещений в техностиле, на территории колледжа также появятся зоны для отдыха и занятий спортом. Основные строительные работы завершат к концу 2025 года.
