В Химках строители на 65% завершили капремонт колледжа «Подмосковье»

В Новых Химках продолжается капитальный ремонт филиала колледжа «Подмосковье», расположенного на Юбилейном проспекте, строительная готовность объекта достигла 65%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы более 100 человек, они выполняют демонтаж стен в столовой, стяжку пола в холле учреждения, а также работы на прилегающей территории.

«Здесь трудится порядка 8-10 бригад, проектировщики тоже работают. Здание 73-го года, поэтому много каких изменений вносится, есть перепланировки. Идем с опережением графика», — рассказал начальник участка подрядной организации Юрий Кулик.

В здании выполняют внутреннюю отделку помещений в техностиле, на территории колледжа также появятся зоны для отдыха и занятий спортом. Основные строительные работы завершат к концу 2025 года.

