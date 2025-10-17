В Химках строители приступили к капремонту здания гимназии
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках строители приступили к капитальному ремонту основного корпуса гимназии № 23, расположенной в Сходне на улице Тюкова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Это третий корпус гимназии, который модернизируют при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В здании 1958 года постройки начались первые демонтажные работы, после них начнутся фасадные и кровельные работы, внутренняя отделка, замена инженерных коммуникаций, сантехники и входных групп.
«На время ремонта детей перевели в ближайший корпус гимназии № 23 на улице Чапаева и в учебный корпус лицея № 21 на улице 2-й Чапаевский переулок. Эти варианты оказались наиболее удобными для учеников и их родителей», — отметила глава Химок Елена Землякова.
Строительство, модернизация и оснащение объектов образования проходят по Народной программе партии «Единая Россия».
