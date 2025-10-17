В Химках строители приступили к капремонту здания гимназии

«На время ремонта детей перевели в ближайший корпус гимназии № 23 на улице Чапаева и в учебный корпус лицея № 21 на улице 2-й Чапаевский переулок. Эти варианты оказались наиболее удобными для учеников и их родителей», — отметила глава Химок Елена Землякова.