В Химках студентам рассказали о работе летательных аппаратов
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Химках участник специальной военной операции провел для студентов химкинского филиала Московского авиационного института лекцию об управлении беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Участники мероприятия узнали работе дронов, а также улучшили навыки в управлении ими.
«Есть ребята, которые действительно очень заинтересованы. В глазах виден неподдельный интерес, особое внимание», — рассказал участник СВО.
В рамках встречи студентам также показали основы оказания первой медицинской помощи.
