В Химках студентам рассказали о работе летательных аппаратов

Студенты Химок посетили лекцию о работе летательных аппаратов

Фото: [Администрация г.о. Химки]

В Химках участник специальной военной операции провел для студентов химкинского филиала Московского авиационного института лекцию об управлении беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участники мероприятия узнали работе дронов, а также улучшили навыки в управлении ими.

«Есть ребята, которые действительно очень заинтересованы. В глазах виден неподдельный интерес, особое внимание», — рассказал участник СВО.

В рамках встречи студентам также показали основы оказания первой медицинской помощи.

