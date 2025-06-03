В Химках участника СВО наградили медалью «За ратную доблесть»

В Химках представители «Боевого братства» вручили медаль «За ратную доблесть» участнику специальной военной операции Сергею Хакимову, церемония прошла в местном отделении общественной организации «Гордость Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Награду ему передали замруководителя химкинского «Боевого братства» Сергей Макаров и председатель МОРОО «Гордость Подмосковья» Иван Захаров. На мероприятии также присутствовали депутаты Ирина Спирина и Наталья Каныгина, директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева вместе с кадетами и их куратором Виталием Комарницким.

«Мы знакомы с Сергеем очень давно. Это невероятный человек. Он добровольно отправился защищать родину в рядах первых. До этого не был связан с армией — больше 11 лет он отработал промышленным альпинистом. Конечно, гордость берет за таких людей!» — поделилась Игнатьева.

Сам участник СВО признался, что ему приходилось сталкиваться с ранениями и потерей товарищей. Однако он подчеркнул, что не думал о том, чтобы «бросить все это». Военный уже стал младшим сержантом и командиром отделения, он также награжден медалями Жукова и «За боевые заслуги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.