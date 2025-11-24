В Химках участникам программы «Герои Подмосковья» рассказали о работе городских служб

В Химках ветеранам специальной военной операции, участникам программы «Герои Подмосковья» рассказали о работе городских служб. Об этом сообщила глава округа Елена Землякова.

«Встретила наших Героев, рассказала об округе, основных направлениях работы и управленческих решениях», — сообщила она в своих соцсетях.

В рамках визита гости осмотрели ключевые объекты городской инфраструктуры, в том числе Единый диспетчерский центр ОАО «Химкинский водоканал», машинный зал и аппаратную районной теплостанции, производственно-ремонтную базу, гараж и офис МБУ «ОГХ».

Участникам рассказали о ключевых направлениях работы администрации и городских служб. В завершение дня они возложили цветы к мемориалу «Защитникам Отечества».

