В Химках УК завершают подготовку домов к отопительному сезону

Подготовка МКД к отопительному сезону завершается в Химках. Управляющие компании округа проводят финальную диагностику и наладку систем водо- и теплоснабжения. Работы завершатся до 1 сентября.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к осенне-зимнему периоду в регионе завершится 15 сентября.

В Химках финальную диагностику систем уже провели в доме №4А на улице 9 Мая. По словам мастера участка Дмитрия Новосельского, в здании нет утечек, дом полностью готов к зиме.

За ходом и качеством работ помогают следить еженедельные штабы. В их заседаниях участвуют представители администрации, ресурсоснабжающих организаций и УК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу Единого центра управления ЖКХ области.