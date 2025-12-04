В Химках установили две новые зарядные станции для электромобилей

В Химках появились две новые зарядные станции для электромобилей. Их установили специалисты «Мособлэнерго», сообщает Министерство энергетики Московской области.

В частности, были установлены быстрые зарядные станции, мощность которых составляет 200 кВт. В среднем, на зарядку электромобиля до 80% потребуется около 20 минут.

Новый станции работают на улице Родионова, 2, и на Юбилейном проспекте, 78. Локации были определены компанией совместно с администрацией округа и Минэнергетики Подмосковья с учетом пожеланий жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, в каком состоянии сейчас находится электросетевой комплекс региона.