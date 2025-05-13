В Химках устранят повреждение на трубопроводе у Барашкинского пруда

Аварийные бригады «ТСК Мосэнерго» приступили к поиску и устранению повреждения, которое произошло на магистральном трубопроводе вблизи дома № 5 по Юбилейному проспекту в Новых Химках во вторник, 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.