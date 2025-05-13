В Химках устранят повреждение на трубопроводе у Барашкинского пруда
Аварийные бригады «ТСК Мосэнерго» устранят повреждение на трубопроводе в Химках
Фото: [Министерство энергетики МО]
Аварийные бригады «ТСК Мосэнерго» приступили к поиску и устранению повреждения, которое произошло на магистральном трубопроводе вблизи дома № 5 по Юбилейному проспекту в Новых Химках во вторник, 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В пресс-службе уточнили, что на фоне проведения работ специалисты временно ограничили подачу отопления и горячего водоснабжения в домах по адресам: Юбилейный проспект, 3, 5, 7, 9/1; улица Строителей 3, 3А, 5А, 7А. Подачу горячей воды должны будут обеспечивать по резервной схеме.
«Сейчас бригады ресурсоснабжающей организации ведут работы по организации резервной схемы подключения домов к горячему водоснабжению», — отметил заместитель главы округа по вопросам ЖКХ Станислав Хазанович.
Работы планируют завершить до 17:00.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.