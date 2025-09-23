В Химках уже более чем наполовину построили новую школу с бассейном

В Химках уже более чем наполовину возвели новую школу с бассейном. Степень строительной готовности объекта составляет 62%, рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Школа строится в микрорайоне Подрезково. Она рассчитана на 1,1 тыс. мест. Площадь учреждения составляет около 17 тыс. кв. м.

В школе обустроят учебные помещения, два спортзала, актовый зал, библиотеку, лаборантскую, бассейн. На территории, которая прилегает к учреждению, появятся пространства для игры в футбол и баскетбол.

Сейчас в здании ведутся фасадные работы и внутренняя отделка помещений. Завершить работы планируется в августе следующего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил инклюзивную школу-интернат в Серпухове.