В Химках уже на 80% построили новый воспитательно-образовательный комплекс в микрорайоне Новогорск. Об этом рассказали в администрации округа.

В следующем году в Подмосковье капитально отремонтируют 47 школ, сообщили до этого в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В новом комплексе в Химках разместятся четыре класса начальной школы и восемь дошкольных групп с игровыми помещениями, спальнями, раздевалками и буфетами. Также обустроят два спортзала и актовый зал.

Площадь комплекса составит более 5 тыс. кв. м. Он будет рассчитан на 100 школьников и 170 воспитанников детского сада. Открыть объект планируется в конце этого года.

