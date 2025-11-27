В Химках в 2025 году появились более 20 народных троп

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В 2025 году в Химках благоустроили 22 народные тропы общей площадью почти 3 тыс. кв. м, работы провели в рамках программы по созданию удобных пешеходных маршрутов, запущенной в Подмосковье с 2021 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Пешком». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Строители проложили новые дорожки по уже существующим народным тропинкам, которые сформировались естественным путем. Тропы благоустроили в Старых и Новых Химках, микрорайонах Сходня и Подрезково, а также в поселении Луневское. Полный список размещен здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.