В Химках в 5-й раз состоится финал олимпиады студентов «Я — профессионал»

6 апреля в стенах Московского государственного института культуры в Химках начнется очный финал IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» по направлению «Креативные индустрии». Эту новость сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, подчеркнув значимость мероприятия для развития творческого потенциала молодежи.

Московский государственный институт культуры уже 5-й год подряд получает почетное право организовывать состязания по этому направлению. Статус эксклюзивного организатора МГИК подтверждает ежегодно через строгий конкурсный отбор — это говорит о высочайших стандартах вуза и его особом вкладе в поддержку молодых талантов. Проведение финала вписывается в рамки масштабных инициатив: федерального проекта «Россия — страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети».

Темой нынешнего сезона, охватывающего 2025/26 учебный год, стала концепция «Креативные индустрии как инструмент культурной дипломатии». На финал съедутся талантливые студенты со всей страны — от западных рубежей в Калининграде до далекой Якутии. Участники поделены на две категории: бакалавры и обучающиеся магистратуры или специалитета. Такое разделение позволяет создать равные условия для состязаний и учесть разный уровень подготовки молодых специалистов.

7 апреля на площадке МГИК участники приступят к подготовке командных проектов. Помимо напряженной интеллектуальной работы, их ждет насыщенная культурная программа.

