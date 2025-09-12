В Химках в День города пройдет Кубок по футболу среди женских команд

В День города Химки, в субботу, 13 сентября, на стадионе «Новые Химки» пройдет открытый кубок Химок по футболу среди женских команд «ДаМы в спорте». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Посетителей также ждут музыкальное выступление финалиста шоу «Голос», победителя международного фестиваля «Славянский базар» Екатерины Кузиной, номер от школы спортивного танца «Надежда» и барабанное шоу «Top Beat». Кроме того, для гостей подготовят открытые тренировки по футболу, спортивные конкурсы и мастер-классы. На стадионе пройдут товарищеские игры от проекта «Другая улица» и футбольного клуба «Родина». Начало — в 10:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+