В Химках в День Государственного флага России развернули 15-метровый триколор

Праздничный флешмоб провели в Химках в День Государственного флага России. Так, на главной площади города развернули огромный триколор размером 15 метров.

В мероприятии приняли участие жители города, «Волонтеры Подмосковья», участники Ассоциации ветеранов специальной военной операции, Комитета семей воинов Отечества, объединения «Сова», а также правоохранители и спасатели.

В рамках празднования по всему городу проходят концерты, мастер-классы, исторические викторины и игры. Волонтеры раздают жителям флажки и ленточки с триколором.

