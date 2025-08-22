В Химках в День Государственного флага России развернули 15-метровый триколор
Фото: [Администрация г.о Химки]
Праздничный флешмоб провели в Химках в День Государственного флага России. Так, на главной площади города развернули огромный триколор размером 15 метров.
В мероприятии приняли участие жители города, «Волонтеры Подмосковья», участники Ассоциации ветеранов специальной военной операции, Комитета семей воинов Отечества, объединения «Сова», а также правоохранители и спасатели.
В рамках празднования по всему городу проходят концерты, мастер-классы, исторические викторины и игры. Волонтеры раздают жителям флажки и ленточки с триколором.
