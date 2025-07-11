В Химках в микрорайоне Кутузовское заработает выездная администрация

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В среду, 16 июля, в микрорайоне Кутузовское в Химках начнет работу выездная администрация, в рамках которой представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей и зафиксируют предложения по развитию округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

Прием будет проходить по адресу: деревня Брехово, дом 78а (школа №19, корпус Кутузовский) с 18:00 до 20:00. В рамках него жители смогут обратиться к профильным службам по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), социального обеспечения, здравоохранения, безопасности, предпринимательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.