В Химках в микрорайоне Сходня обновили асфальтовое покрытие

Специалисты завершили укладку асфальта на парковочных местах и подходах к подъездам, установили бордюрный камень и нанесли разметку у дома № 26 на улице Первомайской в микрорайоне Сходня в Химках, до этого они также провели работы по асфальтированию дворовых проездов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.

Помимо этого, во дворе провели озеленение и высадили кусты кизильника. Работы проводят поэтапно, с учетом погодных условий. Рабочие используют материалы, которые соответствуют современным стандартам качества.

Работы по благоустройству пройдут в каждом микрорайоне округа, в общей сложности в 2025 году в округе благоустроят 22 дворовые территории, а также модернизируют 18 детских площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.