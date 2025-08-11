В Химках в рамках еженедельного штаба обсудили подготовку к отопительному сезону

В городском округе Химки на территории пресс-центра «Арены Химки» прошло еженедельное совещание, посвященное подготовке к отопительному сезону, в нем приняли участие представители администрации, прокуратуры, управляющих компаний, жилищных объединений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого проверил ход подготовки к новому отопительному сезону в Видном.

В сообщении уточнили, что комплекс подготовительных мероприятий провели в 42 котельных города, гидравлические испытания — на 80 центральных тепловых пунктах. Это позволило специалистам устранить скрытые дефекты в трубопроводах, сварных швах, соединениях и оборудовании. В общей сложности в рамках трехлетней инвестиционной и ремонтной программы «ТСК Мосэнерго» в округе заменят 42 участка теплосети. Это позволит улучшить качество теплоснабжения в 889 многоквартирных домах, в которых проживают более 200 тыс. жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.