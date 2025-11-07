В Химках в рамках выездной администрации приняли 79 обращений жителей

В Химках на базе школы №1 прошла выездная администрация, в ходе которой профильные специалисты приняли обращения у 79 химчан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, например, жительницы дома №8 на улице Панфилова Людмила и Надежда также обратились с вопросом о работе общественного транспорта на маршруте №1469 (бывш. №469), который находится в ведении ГУП «Мосгортранс». Перед запуском из него исключили некоторые остановки. На комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения планируют рассмотреть вопрос переноса остановочного пункта «Кантри-Парк». В АО «Мострансавто» направят письмо о необходимости соблюдения строгого расписания на маршруте №1. Заявителям также сообщили, что Министерство транспорта Московской области рассматривает вопрос о заезде автобусов маршрута № 1 на улицу Кирова с увеличением количества автобусов.

Чаще всего жители обращались по вопросам из сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и благоустройства. С начала 2025 года в разных микрорайонах Химок провели уже 41 выездную администрацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход подготовки к новому отопительному сезону в Видном.