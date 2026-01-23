В Химках в составе ЖК «Квартал Ивакино» открылся первый детский сад

В ЖК «Квартал Ивакино» от группы «Самолет» в Химках открыли первый детский сад, застройщик символически передал ключ педагогам и представителям администрации. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь учреждения составила более 4 тыс. кв. м. В нем разместили 12 групповых комнат с раздевалками, спальными зонами, игровыми и буфетом, медицинский кабинет с процедурной, спортзал, музыкальный зал и помещения для творчества. На благоустроенной территории у каждой группы будет своя прогулочная площадка с современным игровым оборудованием, теневым навесом и безопасным покрытием.

На территории комплекса предусмотрены жилые дома с закрытыми дворами-парками, три детских сада, две школы, поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс.

