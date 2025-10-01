В Химках воспитанники школы по фехтованию сдали нормы ГТО

Патриотический спортивный праздник прошел в Химках на базе школы №29. Мероприятие было приурочено ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Перед спортивной частью мероприятия прошла лекция, на которой выступили военный корреспондент специальной военной операции Антон Фирсов, двукратная чемпионка мира по фехтованию Наталья Макеева и ветеран боевых действий Юрий Карпунов.

После этого началась спортивная часть праздника. В ее рамках воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию вместе с родителями и педагогами сдали нормы ГТО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги летнего спортивного сезона в регионе.