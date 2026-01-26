В Химках возведут комплекс складских помещений для малого бизнеса

Реализация проекта позволит создать инфраструктуру для развития предпринимательства и улучшения условий ведения малого бизнеса. В рамках двух этапов здесь возведут восемь объектов, пригодных для организации складского хозяйства, производственных цехов, офисов и творческих пространств. Комплекс рассчитан на аренду помещений общей площадью порядка 32 тыс. кв. м, он расположен вблизи Москвы у станции «Химки» и международного аэропорта Шереметьево. Запуск первой очереди запланирован на первый квартал 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.