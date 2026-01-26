В Химках возведут комплекс складских помещений для малого бизнеса
Фото: [Главное управление государственного строительного надзора МО]
В Химках завершается строительство первого этапа комплекса складских зданий, организованного акционерным обществом «Образ Жизни». За ходом строительства следят инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Реализация проекта позволит создать инфраструктуру для развития предпринимательства и улучшения условий ведения малого бизнеса. В рамках двух этапов здесь возведут восемь объектов, пригодных для организации складского хозяйства, производственных цехов, офисов и творческих пространств. Комплекс рассчитан на аренду помещений общей площадью порядка 32 тыс. кв. м, он расположен вблизи Москвы у станции «Химки» и международного аэропорта Шереметьево. Запуск первой очереди запланирован на первый квартал 2026 года.
