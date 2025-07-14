В Химках возведут ЖК «Новый Зеленоград»

Компания Ikon Development возводит ЖК «Новый Зеленоград» в Химках по индивидуальному проекту архитектурного бюро СПИЧ. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В первой очереди завершаются отделочные работы в местах общего пользования третьего корпуса (ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2025 года). Кроме того, строители возводят пятый корпус (ввод в эксплуатацию запланирован на I квартал 2027 года). Будущим жильцам предлагают квартиры различных форматов, в том числе с отделкой.

На территории ЖК уже открыли детский сад на 190 мест и частный детский сад Cosmo, начальную школу на 100 учеников. Там также построят школу, рассчитанную на 1325 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.