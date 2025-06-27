В Химках вынесли приговор в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя

Химкинский городской прокурор поддержал обвинение по уголовному делу о получении взятки в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя, его признали виновным по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, с 28 на 29 июня 2024 года пристав через посредника получил взятку за изменение способа и порядка исполнения исполнительного документа. Ее размер составил 30 тыс. рублей.

Его приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе на два года. Кроме того, ему грозит штраф в размере 150 тыс. рублей. В прокуратуре уточнили, что на основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным. Испытательный срок при этом составит на год шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.