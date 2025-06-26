В Химках вынесли приговор жителю, который нанес знакомому смертельное ранение ножом

В Химках вынесли приговор мужчине, который нанес своему знакомому смертельное ранение ножом. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Преступление было совершено летом прошлого года. Злоумышленник находился на улице в Химках в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент он выхватил у своего знакомого нож и ударил им мужчину в область бедра.

Пострадавшего с ножевым ранением госпитализировали. Однако в тот же день он скончался в медучреждении.

Нападавшего приговорили к 9,5 года исправительной колонии строгого режима.

Ранее в ведомстве рассказали, что в Пушкино был вынесен приговор участнику группы телефонных мошенников.