В Химках вынесли приговор жителю, который нанес знакомому смертельное ранение ножом
В Химках мужчина получил 9,5 года колонии за смертельное ранение знакомого ножом
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В Химках вынесли приговор мужчине, который нанес своему знакомому смертельное ранение ножом. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
Преступление было совершено летом прошлого года. Злоумышленник находился на улице в Химках в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент он выхватил у своего знакомого нож и ударил им мужчину в область бедра.
Пострадавшего с ножевым ранением госпитализировали. Однако в тот же день он скончался в медучреждении.
Нападавшего приговорили к 9,5 года исправительной колонии строгого режима.
Ранее в ведомстве рассказали, что в Пушкино был вынесен приговор участнику группы телефонных мошенников.