В Химках задержали курьера телефонных мошенников, обманувших пенсионерку на 4,5 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Химки задержали ранее судимого 35-летнего уроженца Екатеринбурга, которого подозревают в работе на телефонных мошенников, обманувших 86-летнюю женщину. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что пенсионерке позвонил неизвестный под видом сотрудника правоохранительных органов. Он убедил ее, что с ее банковского счета пытаются перевести деньги для финансирования армии Украины. Чтобы не допустить этого, мужчина предложил снять деньги и передать их инкассаторам для внесения на «безопасный счет». За несколько дней передала незнакомцам, приезжавшим к ее дому, более 4,5 млн рублей. Позже она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Полицейские задержали подозреваемого, который в один из дней забрал у потерпевшей 1,5 млн рублей. Он признался, что нашел работу курьером в интернете. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ, ему грозит заключение под стражу. Остальных участников преступления ищут.

Ранее сообщалось, что мошенники похищают деньги под предлогом покупки билетов на свидания.