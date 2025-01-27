В Химках задержали мужчину, который украл телефон у пассажирки в маршрутке

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Химки задержали 37-летнего уроженца Республики Бурятия, которого подозревают в краже телефона в маршрутке, ранее он уже был неоднократно судим за аналогичные преступления и грабеж. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что задержанный вытащил телефон из кармана шубы пассажирки, которая заходила в транспорт. После этого он попросил водителя остановиться и покинул маршрутку. Его личность установили по камерам видеонаблюдения, мужчину задержали возле одной из станций метро Москвы.

«Он пояснил, что телефон продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды», — отметила Петрова.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее было раскрыто жестокое убийство пенсионерки в Подмосковье трехлетней давности.