Правоохранители сумели раскрыть жестокое убийство пенсионерки в Подмосковье трехлетней давности

Следствие сумело раскрыть сразу два убийства в Подмосковье, одно из которых произошло два года назад. Точку в следствии поставил суд, который вынес приговоры преступникам. Об этом рассказало издание REGIONS.

В ноябре 2021 года в деревне Покровское произошло убийство. Погибла пенсионерка, которую задушили в собственном доме. Правоохранители сумели обнаружить ДНК, которую долгое время не могли ни к кому привязать. Злоумышленников не оказалось в базе данных МВД.

Спустя три года случилось новое убийство. Жертвой стала продавщица, которую подкараулили на выходе из магазина. Ее затащили в помещение, где забили до смерти. В супермаркете был обнаружен взломанный сейф. После этого следователи сумели выйти на след грабителей. Ими оказались двое уроженцев Таджикистана. Они отрицали причастность к убийству пенсионерки, но были уличены вещественными доказательствами. Оказалось, что их добычей при нападении на пожилую женщину стали 30 тыс. руб. наличностью и драгоценности.

Суд приговорил убийц к 22 и 18 годам лишения свободы. Отбывать срок наказания они будут в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд вынес заочный приговор в отношении организатора убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик. Ему назначили 21,5 год лишения свободы.