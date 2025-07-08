В Химках запустили сбор гуманитарной помощи для приюта собак

В Химках в региональном ресурсном центре волонтеров запустили сбор гуманитарной помощи для приюта собак. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на центр «Волонтеры Подмосковья».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.

Желающие могут передать сухой и влажный корм для животных, игрушки, миски, поводки, пеленки и другие полезные вещи для ухода, а также одеяла и простыни. Сбор будет проходить с 8 по 20 июля с 10:00 до 17:00 в будние дни по адресу ул. 9 Мая, 18б.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.