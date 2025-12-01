В Химках запустят восемь новых маршрутов общественного транспорта

В Химках в декабре запустят восемь новых маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщается в соцсетях администрации городского округа.

До этого в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали, что на сезонных маршрутах было совершено около 490 тыс. поездок.

Новые автобусные маршруты в Химках будут курсировать до ближайших станций метро и обратно. Автобусы можно будет узнать по наклейке «Москва — область».

Так, маршрут № 1154 будет следовать от станции метро «Планерная» до госпиталя Минобороны, а маршрут № 1342 — от станции метро «Беломорская» до улицы Павлова

Маршрут № 1472 будет курсировать от метро «Сходненская» до МЦД «Долгопрудная». Он будет делать одну остановку «Совхозная улица» для жителей домов № 27 и № 29.

Маршрут № 1344 стартует от метро «Ховрино» и завершается на МЦД «Левобережная». Маршрут № 1346 — от метро «Ховрино» до Совхозной улицы.

Маршрут № 1480 будет ходить от метро «Планерная» до улицы Германа Титова, маршрут № 1532 — от метро «Беломорская» до госпиталя Минобороны, а маршрут № 1981 — от метро «Планерная» до больницы № 119.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о передаче «Мострансавто» новых автобусов.