В Химках заработал Координационный совет программы «Успех V единстве поколений»

В Химках началась работа Координационного совета патриотической программы «Успех V единстве поколений», в его состав вошли представители администрации, участники общественных организаций, члены краеведческого общества и Союза писателей России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Программа стартовала в городе в июле 2024 года, в рамках нее проводятся встречи с участниками специальной военной операции, мастер-классы и другие мероприятия. Основной задачей совета станет совместная работа по патриотическому воспитанию молодежи и взаимодействию по проведению мероприятий.

«Это важный шаг для развития патриотического воспитания в Химках, который позволит объединить поколения, сохранить историческую память и повысить уровень вовлеченности жителей в культурную жизнь города», — отметил лидер движения общественной поддержки, исполняющий обязанности руководителя местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия» Егор Ченюк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.