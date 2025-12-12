В Химках завершат демонтажные работы в ходе капремонта здания гимназии

В Химках в микрорайоне Сходня на ул. Тюкова, д. 8 проходит капитальный ремонт основного корпуса гимназии № 23, где обучаются школьники 1-8 классов, подрядчик завершает демонтажные работы и приступает к отделочным. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

В здании проведут фасадные и кровельные работы, внутренние отделочные работы, устройство входных групп и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.