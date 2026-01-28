В Химках завершилось строительство первой очереди проекта «Квартал Ивакино»

В Химках завершилось строительство первой очереди ЖК «Квартал Ивакино», группе «Самолет»выдали разрешение на ввод в эксплуатацию последнего жилого корпуса. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь новостройки превысила 44 тыс. кв. м, в нее вошли 686 квартир. На первом этаже откроются необходимые объекты ретейла и досуговой инфраструктуры. В доме предусмотрены отдельные комнаты для колясок и велосипедов, а также зоны ожидания, на первом этаже установлена система видеонаблюдения.

На прилегающей территории обустроили игровые площадки, места для спокойного отдыха под навесом, столы для шахмат и настольного тенниса, воркаут-зоны и лужайки для йоги. Территория закрыта для проезда автомобилей, парковочные места вынесены за пределы двора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.