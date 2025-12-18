В Химках в школе № 31 отметили День Андреевского флага, который Петр Ⅰ утвердил как официальное знамя военного флота России в 1699 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участникам рассказали об истории и символизме Андреевского флага. Кроме того, в рамках мероприятия состоялось чтение собственных стихотворений и торжественное вручение благодарственных писем за вклад в развитие Химок. Депутат Надежда Смирнова напомнила, что в округе регулярно проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками специальной военной операции.

«Андреевский флаг — это символ чести и доблести, который несут русские воины. Использование этого флага сегодня связано с идеей восстановления исторической справедливости, которая нашла отражение в патриотизме, чести и гордости наших ребят, которые отстаивают свою Родину, несмотря ни на что», — рассказал депутат Химок Артур Каримов.

