В Химках жители получили более 700 знаков отличия ГТО

С начала 2025 года жители Химок получили 772 знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 733 из них — золотые, округ занял лидирующую позицию в рейтинге Московской области по их числу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Нормативы сдавали воспитанники детско-юношеских спортивных школ округа, а также жители-участники массовых мероприятий по всероссийской программе физической подготовки. В общей сложности с начала года жители Подмосковья получили более 10,4 тыс. знаков отличия ГТО.

В пресс-службе напомнили, что сдать нормативы могут все желающие, в Химках центр тестирования «Готов к труду и обороне» находится на улице Кирова, 24, в спортивном комплексе «Арена Химки». Записаться можно по номеру: 8 (495) 572–52–88.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.