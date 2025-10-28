В Химках жители прошли бесплатный онкоскрининг

Официально

Фото: [Администрация г.о Химки]

В Химках жители смогли пройти бесплатный онкоскрининг в рамках Дня открытых дверей в Центре амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.

В рамках обследования женщины могли получить консультацию врача-онколога, пройти маммографию и УЗИ молочных желез, мужчины — пройти ПСА-тест и не только.

«Здоровье жителей Химок — наш приоритет, и мы будем и дальше поддерживать такие инициативы, чтобы каждый мог своевременно получить необходимую медицинскую помощь», – поделилась депутат, председатель Совета медицинских сестер Надежда Смирнова.

