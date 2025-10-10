В Химках жители собрали более 100 кг гуманитарного груза для участников СВО

Жители Химок собрали более 100 кг гуманитарного груза для участников специальной военной операции, в состав посылок вошли продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Акция прошла в рамках партийного проекта «Женское движение» партии «Единая Россия». В ближайшее время собранные вещи отправят военнослужащим на фронт. Гуманитарный груз бойцам доставит волонтер Екатерина П.», — поделилась глава города Елена Землякова.

В пресс-службе уточнили, что передать для военных продукты длительного хранения, медикаменты, одежду, средства личной гигиены и другие вещи могут все желающие. Помощь можно передать в местное отделение «Единой России» по адресу: проспект Мельникова, 12, или в Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» по адресу: улица 9 Мая, 18Б.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.