В Химках жители сшили подушки для участников СВО
Жители Химок приняли участие в мастер-классе по пошиву подушек для военных
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Химках на базе школы № 14 прошло патриотическое мероприятие, в рамках которого школьники, педагоги и почетные гости сшили подушки для нужд участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Каждая сшитая подушка — это не просто предмет, это маленькая нить нашей поддержки и благодарности, что связывает дома с защитниками нашей Родины. Важно помнить: даже самые простые жесты могут согреть сердце и вдохновить на подвиги», — отметила депутат Юлия Мамай.
Мастер-класс провели в рамках патриотической программы, которую реализуют в округе с 2024 года. Муниципальный депутат Евгений Иноземцев напомнил, что цель таких мероприятий заключается в объединении разных поколений вокруг общих ценностей.
