В Химках жителям рассказали о футбольном тренере Валерии Непомнящем
Фото: [Администрация г.о Химки]
В Химках на базе спортивного комплекса «Новые Химки» организовали патриотическое мероприятие, приуроченное ко дню рождения советского и российского футбольного тренера и функционера Валерия Непомнящего. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Мероприятие провели в рамках программы «Успех V единстве поколений», в ходе реализации которой проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только. Для жителей подготовили лекцию о жизни и карьере тренера, к встрече присоединилась депутат Юлия Ишкова.
«Непомнящий всегда славился аналитическим складом ума, умением налаживать контакт с игроками и создавать сильные коллективы. Он так и остался единственным советским и российским тренером, который вывел национальную сборную другой страны в четвертьфинал чемпионата мира по футболу», — поделилась она.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.